Bento Gonçalves registrou recorde de visitantes em 2022

A Secretaria de Turismo de Bento Gonçalves divulgou, nesta terça-feira (14), números sobre o turismo na cidade da Serra gaúcha em 2022. De acordo com dados apresentados, foram 1.767.512 visitantes, frente a 1.475.434 de 2021, um aumento de 19,79% no fluxo. O ano passado superou o recorde registrado em 2019 de turistas na cidade.

O primeiro trimestre teve mais de de 340 mil visitantes. No segundo trimestre atingiu a marca de mais de 400 mil visitantes. Já o terceiro trimestre mais uma vez surpreendeu e passou da marca de 520 mil visitantes. No último trimestre o município recebeu 493 mil visitantes. Dos atrativos turísticos da cidade, o Caminhos de Pedra e o Vale dos Vinhedos foram os mais procurados.

O secretário de Turismo Rodrigo Ferri Parisotto destacou sobre o impacto de visitantes no período de programação do Natal Bento. "É importante ressaltarmos que no período de novembro e dezembro tivemos mais uma edição do evento de Natal, que trouxe um dos maiores públicos já registrados na história deste evento. Visitantes que vão frequentemente Gramado neste período aproveitaram a programação de Bento Gonçalves também para permanecer dias por aqui", afirmou.

O perfil do público visitante se manteve muito parecido com anos anteriores. A taxa de permanência mais uma vez cresceu, chegando a 3,21 dias na cidade, frente 3,04 de 2021.

O que determina o perfil do visitante que chega até Bento Gonçalves são os atendimentos realizados nos Centros de Atendimento ao Turista (CATS), que em 2022 alcançaram a marca de 21.886 atendimentos frente aos 18.478 de 2021, sinal de plena retomada do setor. Os estados de origem destes visitantes que visitaram a cidade foram Rio Grande do Sul (38%), São Paulo (18%) e Santa Catarina (11,3%).

Pelo menos 95,6% dos visitantes vieram a lazer, 3,56% para eventos e negócios, 3,56% e 0,85% para demais atividades. Foram divulgados também os números relacionados aos viajantes. A maioria - 41,3% - eram casais sem filhos Dos visitantes, cerca de um em cada quatro estava incluso no público recorrente, que já conhece a cidade e vieram mais de uma vez. A rede social Instagram foi a mais usada para busca de informações.

O estudo da pasta de Turismo também elencou dados sobre a criação de negócios do setor. Em relação ao programa do Alvará Turístico, foram entregues mais 64 alvarás neste ano. No momento já somam um total de 263 empresas neste programa. O ano também foi marcado pelo lançamento do projeto Passaporte Turístico, que já soma 718 inscritos no programa, que é destinado a moradores de Bento Gonçalves que podem usufruir de descontos diferenciados por terem o passaporte.