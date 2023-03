Esteio inicia mutirão para realizar cirurgias de catarata

A Secretaria Municipal da Saúde de Esteio deu início, na manhã desta terça-feira (14), a consultas pré-operatórias para a realização de 400 cirurgias de catarata. O procedimento, atualmente, tem fila de espera de 454 pessoas no município. A grande demanda represada se deve à pandemia, que represou os atendimentos.

Tanto o pré-operatório quanto as intervenções serão realizadas na Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio (Hospital São Camilo) . O mutirão se junta às cirurgias que são feitas na San Pietro. Somente no ano passado, a clínica realizou 175 operações de catarata, autorizadas pelo município, que investiu R$ 135 mil nos procedimentos

O primeiro passo para o morador de Esteio ser operado da catarata é fazer uma consulta na unidade básica de saúde (UBS) de referência (aquela mais perto da sua casa). A própria UBS é responsável por agendar uma consulta com oftalmologista na clínica particular. Constatada a necessidade de cirurgia, a clínica faz a solicitação diretamente com o setor de Regulação da Secretaria de Saúde, que chama o paciente para as consultas, exames e procedimento.