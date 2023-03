Guaíba vai ganhar agência para centralizar serviços a empresários

Até o final de março, os guaibenses vão ganhar um local exclusivamente dedicado a criar um ambiente propício ao empreendedorismo, à geração de empregos e ao avanço da indústria 4.0. A Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social abrirá suas portas na rua 20 de Setembro, 184, no Centro, com uma ampla estrutura para atender os empresários e a comunidade local. A iniciativa da Prefeitura conta com o apoio do Programa Cidade Empreendedora, do Sebrae RS.

De acordo com o gerente da Agência, Cleber Quadros, o espaço em Guaíba vai reunir uma série de serviços em um único endereço, como a Sala do Empreendedor, Conselho de Tecnologia e Inovação, Balcão de Oportunidades, auditório para reuniões e rodadas de negócios com empresas locais, coworking, entre outras facilidades gratuitas para os empreendedores. Ainda serão disponibilizadas outras oportunidades para MEIs e microempresários, como o acesso ao microcrédito.

No local, ainda haverá espaço para o desenvolvimento de programas de qualificação profissional. Um dos destaques neste sentido será a capacitação de jovens que tenham interesse em atuar na área de tecnologia. A prefeitura também abriu licitação para o desenvolvimento de um aplicativo do Balcão de Oportunidades, que vai conectar empresas locais e profissionais em busca de oportunidades de trabalho. "Vamos fazer uma busca ativa de vagas para gerar empregos dentro da própria cidade. E o app vai facilitar muito a pesquisa e as contratações", conclui Quadros.