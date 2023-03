Adiado no início do mês, Rock do Vale ocorre no fim de semana em Bento

Está confirmada para este sábado (18) a terceira edição do Rock no Vale, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Previsto inicialmente para ocorrer no início deste mês, o festival foi transferido por conta das fortes chuvas. Quem já havia adquirido o ingresso poderá acessar o local do evento com o mesmo tíquete.

O evento reunirá, durante 12 horas, seis shows, food trucks, cervejas artesanais, grupos de carros antigos e motos, espaço kids, entre outras atrações. O Morro da Antena, localizado no km 17 da ERS-444, servirá de palco para o festival, que já reuniu mais de 3 mil pessoas nas duas primeiras edições.

Os ingressos antecipados estão à venda por R$ 25 em pontos das cidades de Bento Gonçalves, Garibaldi, Carlos Barbosa e Caxias do Sul. Na hora, os bilhetes poderão ser adquiridos por R$ 40. O local dos shows terá área coberta, mas em caso de chuva forte o evento será cancelado e a organização deverá anunciar a nova data nos próximos meses.

O festival abre as portas às 12h. O primeiro show está marcado para as 14h com a Lithium que, como o próprio nome entrega, é um tributo ao Nirvana. Logo em seguida é a vez de releituras de soul e blues com Etiene & All Stars. Após, os bento-gonçalvenses da Carne Crua prestam a sua aclamada homenagem ao Barão Vermelho e às carreiras-solo de Cazuza e Frejat.

A quarta atração vem de Veranópolis e tocará pela primeira vez no evento. A Guerrilla mostrará um repertório explosivo de bandas que vão de Charlie Brown Jr. a Foo Fighters, de O Rapa a Rage Against the Machine. Também nascida em Veranópolis, o quinto show é da Blackbirds, presença cativa nas edições anteriores, e que levará ao público as músicas dos seus quatro discos, em mais de 25 anos de estrada. Para fechar a terceira edição do evento, a Monty Machine traz interpretações que vão do rock progressivo ao som do sul norte-americano.