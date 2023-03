São Leopoldo articula para receber campus do IFSul

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, esteve em audiência na Secretaria de Educação Tecnológica do Ministério da Educação (MEC), em Brasília. Ele entregou dois pleitos da prefeitura envolvendo o Instituto Federal Sul-Rio-grandense (IFsul) e voltaram com boas notícias à cidade, já que os pedidos foram bem recebidos e devem ir adiante.

O primeiro pedido apresentado é a implantação de um campus do IFSul em São Leopoldo. "Apresentamos as necessidades no município, que tem um grande polo de indústria de transformação e carência de vagas na área de tecnologia, já que o governo do Estado oferece muito pouco", disse Nelson Luiz da Silva, assessor de Planejamento do Governo, que esteve na visita. "Nos comprometemos em ajudar, pela Prefeitura, inclusive com cedência de área", destacou o prefeito Vanazzi.

Segundo Nelsinho, a prefeitura tem se movimentado para que São Leopoldo tenha uma escola federal, totalmente gratuita e que ofereça educação e oportunidade de inclusão aos jovens mais necessitados. "O retorno foi muito bom. Nosso pedido foi encampado pelo secretário do MEC e podemos começar a nos movimentar para a instalação do instituto na cidade", comemorou Nelson. A Prefeitura vai ceder a área, o IFsul montará grupo de trabalho para definição de quais cursos serão oferecidos. Serão pelo menos 1.500 vagas, disse o assessor.

A segunda demanda apresentada no MEC é de um curso profissionalizante, também pelo IFSul, para o ensino médio. Este curso pode funcionar junto aos que já estão instalados no Centro de Eventos. O pedido também será estudado pelo governo federal.