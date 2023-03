Superparada de ônibus é inaugurada em avenida de Lajeado

A superparada de ônibus da avenida Benjamin Constant, em Lajeado, começa a operar nesta quarta-feira (15). O projeto integra o novo plano de mobilidade urbana da cidade e visa garantir a acessibilidade e o conforto dos usuários do transporte público. Uma segunda está sendo finalizada fica na rua Carlos Von Koseritz, junto ao Hospital Bruno Born.

Os equipamentos têm capacidade para até 30 pessoas sentadas, contam com vidro laminado com proteção contra o calor e película de proteção ultravioleta, e são equipados com luminárias de LED com sistema de energia com placas solares. Serão instalados eletrodutos que possibilitarão, no futuro, a instalação do sistema de climatização. A superparada tem a capacidade de atender dois ônibus simultaneamente.

A superparada da avenida Benjamin Constant atenderá o transporte coletivo urbano. Já o abrigo ao lado do Hospital Bruno Born (HBB) será para atender a população que vem a Lajeado de outros municípios e aguarda o seu transporte para retornar.

O novo espaço que será aberto nesta quarta-feira substituirá o ponto de ônibus localizado próximo à Travessa Pedro Kreutz. Ele permanece operante até a próxima sexta-feira (17). Após, os usuários deverão embarcar e desembarcar apenas na superparada.

As novas superparadas custaram ao município R$ 178.957,17 (Benjamin Constant) e R$ 166.229,56 (Carlos Von Koseritz). A Prefeitura planeja construir mais duas paradas deste tipo em outros trechos Benjamin Constant. Os locais ainda estão sendo analisados pela Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Mobilidade da cidade.