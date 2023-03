XI Femaçã, em Veranópolis, espera receber 60 mil visitantes neste ano

A XI Festa Nacional da Maçã e Feira Agroindustrial de Veranópolis (Femaçã), que ocorre em dois finais de semana de abril (14 a 16 e 20 a 23), terá mais de 130 expositores e diversas atrações culturais neste ano. A expectativa dos organizadores é que 60 mil pessoas passem pelo Parque de Exposições José Bin, repetindo o número da última edição, em 2019. Veranópolis é conhecida como o Berço Nacional da Maçã e a Terra da Longevidade.

Entre os 130 expositores, cerca de 60% são de negócios locais. Haverá três palcos para shows, palestras e atrações culturais e duas praças de alimentação. Entre os destaques da festa está o espaço destinado às comunidades do interior de Veranópolis, que celebram os 125 anos de emancipação do município, e a homenagem ao agricultor José Bin, pioneiro no cultivo da maçã no Brasil. A Corte da Festa é formada pela Imperatriz Taís Munaretti e as princesas Gisele Rebelatto da Fonseca e Angélica Verruck.

“Até o início da Femaçã, deveremos ter visitado mais de 40 municípios, e esse esforço todo é para que tenhamos mais uma edição histórica da festa. Veranópolis tem no seu DNA o envolvimento de toda a comunidade para receber bem os visitantes. Nesta 11ª edição, mais de 200 voluntários estão trabalhando em prol do evento”, valoriza o presidente da XI Femaçã, Vagner Cielo.

O acesso ao parque vai das 10h às 22h, exceto no domingo, que abre no mesmo horário, mas com fechamento às 20h. Os ingressos serão comercializados no local, por R$ 10, e incluem também a entrada para os shows regionais. Para as apresentações nacionais, os bilhetes devem ser adquiridos à parte, com valores a partir de R$ 40, à venda no site minhaentrada.com.br.

Entre as atrações culturais programadas para o Ginásio Municipal Leonir Farina, um dos destaques é o show nacional com César Menotti e Fabiano, no sábado (15), às 23h30min. Já a segunda semana da XI Femaçã começa com a dupla pop Claus e Vanessa, na quinta-feira (20), às 22h. No segundo fim de semana, o show principal será com Alexandre Pires e seu “Baile do Nego Véio”, no sábado (22), às 23h30min. A grade completa com as mais de 100 atrações pode ser acessada no site femaca.com.br, na aba Programação.

Outras atrações que vão movimentar os primeiros dias do evento são voltadas ao público da melhor idade. No Espaço da Longevidade vai ocorrer a oficina de Sensibilização Hospital Amigo do Idoso, no dia 14. Além das palestras, a melhor idade também terá momentos de lazer e descontração, com o show “Femaçã 60+ Talentos que Encantam”, e baile com o grupo Os Mensageiros, no dia 20. Haverá ainda Encontro de Carros Antigos e espetáculo com o Mágico Kronnus, ambos no primeiro domingo do evento (16).