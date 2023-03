Na última semana, a unidade Dom Bosco do Hospital Vida & Saúde, de Santa Rosa, retomou as atividades do bloco cirúrgico. O local que estava desativado há cerca de cinco anos passou por reforma e adequações.

Na reabertura foram realizados três procedimentos cirúrgicos orais. As cirurgias foram realizadas pelo cirurgião bucomaxilofacial João Guilherme Bicudo.

"A retomada do bloco cirúrgico é mais um importante avanço na reestruturação da Unidade. Contudo, continuamos trabalhando pela viabilização da revitalização deste espaço, para oferecer um local ainda melhor para a comunidade regional", destaca o presidente do Hospital, Rubens Zamberlan. A ideia da direção do hospital, com a retomada dos procedimentos é funcionar como uma referência para a cidade e a região.