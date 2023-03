Uma reunião no Gabinete do prefeito de Estrela e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat), Elmar Schneider, deu andamento às tratativas para o credenciamento do Hospital Estrela, como referência em média e alta complexidade em traumato-ortopedia na região do Vale do Taquari. Representantes do Hospital Estrela apresentaram proposta para o custeio dos serviços, assumindo cirurgias eletivas de alta e média complexidade, além das consultas pré e pós-operatório.

As receitas para custear o serviço seriam divididas de forma tripartite, com recursos dos governos estadual e federal, e também municípios. Uma proposta de investimento por parte do Hospital já foi apresentada ao Estado e agora a entidades como a Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat) e a Associação dos Municípios do Alto Taquari (Amat). Estas agora irão reunir seus prefeitos e secretários da Saúde para analisar a forma de participação dos municípios.