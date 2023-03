Deu Chucha na Zebra vence o Carnaval de Uruguaiana após 24 anos

A retomada do Carnaval Fora de Época de Uruguaiana em 2023 foi de surpresas e confirmações. A surpresa ficou por conta da conquista da Escola de Samba Deu Chucha na Zebra, que após 24 anos voltou a conquistar o título de campeã da folia na Fronteira.

A confirmação deve-se ao respeito que a programação carnavalesca tem no meio dos profissionais do ramo. O presidente da Comissão Julgadora, Beto Brandão, que já foi jurado dos principais carnavais do país, afirmou que a festa realizada pelos uruguaianenses é a mais completa do país, excetuando-se Rio de Janeiro e São Paulo. "O carnaval temporão de Uruguaiana afirma-se cada vez mais entre os melhores do Brasil", confirma.

Os desfiles das escolas de samba ocorrem durante três dias. Nas arquibancadas, quase 50 mil pessoas acompanharam a festa. Pela proximidade com a fronteira, o carnaval atraiu, também, argentinos e uruguaios.

A Deu Chucha na Zebra, que até então só havia conquistado o título em apenas duas oportunidades, alcançou o campeonato de 2023 com o enredo que contou histórias do "Brasil sertanejo". O samba, cantado pela torcida ao longo da Presidente Vargas, o destaque para o forte refrão: "Tem bailão! Tem rodeio! Mas no samba tô no meio com pandeiro e ganzá. Toca o berrante, traz cavaco e violeiro. Puxa o fole, sanfoneiro, que a Chucha vai passar", dizia o samba, interpretado pela estrela do carnaval carioca, intérprete da Grande Rio, Evandro Malandro.

Ao lado dele, Rodrigo França, Mestre Sala da Porto da Pedra, foram as estrelas do carnaval carioca que participaram do desfile que conquistou o terceiro campeonato da escola. "Voltamos definitivamente ao grupo de destaques da nossa grande festa carnavalesca", disse o presidente da escola, Pedro dos Anjos, que também era presidente da agremiação na última conquista, no final dos anos 1990

O prefeito Ronnie Mello era um dos mais entusiasmados com o resultado positivo do Carnaval. "Tudo deu certo em um evento que cresce a cada ano", ressaltou. Em 2024, o Carnaval de Uruguaiana deve acontecer nos primeiros dias do mês de março..