Gravataí ganha loja que vende produtos pet por atacado

O presidente do Sindilojas Gravataí, José Rosa, visitou a maior loja do mercado de ração da Região Metropolitana. O Atacadão da Ração inaugurou sua segunda loja no município, com um espaço de 740 metros quadrados, localizado na avenida Dorival Cândido de Oliveira, 7370.

A loja conta com uma diversidade de produtos que inclui vários tipos de rações, medicamentos, acessórios e brinquedos para animais. A empresa também está instalada na parada 67 (matriz) e uma filial em Cachoeirinha que dispõe de consultório veterinário.

A nova unidade, administrada por um grupo de investidores, entre os quais o CEO João Tarouco, ressalta que cobre qualquer oferta da concorrência. "A ideia é atender a demanda deste nicho com oferta diversificada por meio de um mix de produtos de qualidade e com o preço mais baixo do mercado. O principal desafio é fazer a comunicação da rede alcançar as pessoas e os pets, com a promoção deste diálogo, interação e satisfação por parte do cliente", salientou.

De acordo com o gerente comercial, Gabriel do Canto, a previsão é abrir mais 10 lojas na região. "O mercado está se profissionalizando e se destacando com variedade de produtos que atendem uma demanda cada vez maior", destacou. Ele afirma que a empresa que nasceu com a ideia de trazer para os clientes, preço baixo, qualidade e conforto.