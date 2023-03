Rio Grande muda sistema de bilhetagem eletrônica

A partir desta segunda-feira (13), a empresa Mais Rio Grande não está mais autorizada a realizar a venda de créditos para o transporte coletivo da cidade, que passa a ser pelo Sistema Rio Grande. A nova empresa, além de vender os créditos, também já está disponibilizando de forma gratuita o novo Cartão Rio Grande.

Quem possui os cartões Mais Rio Grande deverá ir até a loja do Sistema Rio Grande, portando identidade e CPF, para adquirir gratuitamente o cartão Rio Grande. A nova loja está localizada na rua General Bacelar, 503, esquina Pinto Lima, e o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h.

Atualmente, os ônibus já operam com duas máquinas validadoras, a primeira realiza a leitura dos cartões da Mais Rio Grande, enquanto a segunda, realiza a leitura do cartão do novo sistema. Os veículos vão operar com os dois validadores até o final do mês de abril, e a partir do dia 1 de maio, será aceito somente o novo cartão do Sistema Rio Grande.

Para quem utiliza o cartão vale transporte recarregado pela empresa onde trabalha deve consultar o seu empregador para fazer o novo cartão. Já para quem utiliza benefício de estudante, é necessário apresentar o atestado de matrícula quando comparecer na loja para adquirir o novo cartão.