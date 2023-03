Ano de 2022 teve recorde de casos dengue em Novo Hamburgo

O projeto de prevenção e combate à dengue, executado em parceria pela Universidade Feevale e a Prefeitura de Novo Hamburgo, divulgou um boletim informativo sobre a densidade de casos da doença no município em 2022. Um dos dados mais significativos, por exemplo, é que desde que o município foi considerado como infestado, o ano de 2022 foi o que registrou o maior número de casos de dengue, seguindo o padrão observado para o Estado.

Os primeiros casos confirmados de dengue em Novo Hamburgo, no ano passado, ocorreram na semana epidemiológica 8 (de 20 a 26 de fevereiro). Os casos subsequentes foram registrados até a semana epidemiológica 38 (de 18 a 24 de setembro). Após dois meses, o pico aconteceu na semana 17 (de 24 a 30 de abril), com o maior número de casos no município registrado, totalizando 969 pessoas com dengue.

Ao longo de 26 semanas epidemiológicas, foram somados 7.155 casos da doença, com nove óbitos. Os números também demonstram que os bairros mais populosos foram os mais atingidos: Canudos e Santo Afonso sofreram o maior montante de casos, de acordo com o levantamento feito pelo grupo ao longo do ano passado.

De acordo com o pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão da Universidade Feevale, Fernando Spilki, o ano de 2022 apresentou um cenário novo, com muitos casos de dengue e o alerta de uma possível nova realidade para essa doença na região. "Assim, é igualmente relevante ter dados sobre a dinâmica dos casos encontrados, quantidade e distribuição: conhecer o passado para enfrentar os desafios do futuro", afirma o pró-reitor.