Queda do nível do Sinos afasta riscos em São Leopoldo

O nível do Rio dos Sinos em São Leopoldo, de acordo com a medição verificada na régua do Serviço Geológico do Brasil, estava na marca de 4,43m na segunda-feira (13). Até o meio-dia de domingo (12), o volume de água seguia subindo, mas durante a noite estabilizou e agora se encontra em declínio. Mesmo assim, é mantido o protocolo de alerta de inundação de acordo com o Plano de Contingência Municipal, que é ativado quando o nível ultrapassa os 4,30m.

O coordenador técnico da Defesa Civil de São Leopoldo, Fabiano Camargo, explica que no momento não há motivo para preocupação, uma vez que com o clima seco e sem chuvas, o nível deve se manter em declínio. "É necessário explicar que esse alerta é um protocolo dentro do nosso plano de contingência que visa prevenção. Acredito que poucas prefeituras possuem esse plano elaborado pelas defesas civis. Quando o rio está acima de 4,30m e há indícios de elevação, se entra nesse status de alerta. Porém para atingir significativamente as residências o nível do rio em São Leopoldo precisa passar de mais de 6,00m", esclarece .

O nível do Rio dos Sinos em São Leopoldo encontra-se acima do nível de normalidade que é entre 2,00m a 2,50m. O nível a montante, em Campo Bom e em Taquara, seguem em declínio. O nível mais baixo registrado em 2023 foi de 0,29m no dia 14 de fevereiro, já o mais alto foi de 4,42m no dia 12 de março.