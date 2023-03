A noite de sábado (11) foi marcada pela volta dos festejos de Momo em Cachoeirinha. O desfile de Carnaval de rua, que fazia 10 anos que não ocorria em Cachoeirinha, voltou em grande estilo.

O palco para o tradicional festejo popular foi a rua Doutor Mário da Costa Pereira, em frente a Praça da Juventude, no bairro Granja Esperança, que contou com a presença de mais de 2 mil pessoas. A festividade foi realizada pela secretaria municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, contou com quatro blocos e um caminhão trio elétrico que passaram pelo "sambódromo" cachoeirinhense.

Os blocos Skenta e a Escola de Samba Rosas de Ouro também se fizeram presentes, e seus mais de 110 integrantes que entraram em conjunto na pista e levaram a alegria aos presentes com diversos sambas-enredo. O último bloco a se apresentar foi o Afro-Tchê, com seu ritmo marcante de axé. "Em 2024, a prefeitura já garantiu que teremos novamente as festividades", comentou o secretário de Cultura, Ildo Júnior, durante o evento.