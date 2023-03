Grupo Tholl abre inscrições para oficinas circenses em Pelotas

Entre os meses de abril e novembro, O Grupo Tholl irá oferecer oficinas de técnicas circenses gratuitas em Pelotas. São 50 vagas para pessoas a partir de 16 anos participarem das aulas nas modalidades de teatro, expressão corporal, acrobacia de solo, acrobacia aérea e perna-de-pau.

Para sonhar em fazer parte da trupe é preciso primeiramente passar pelo "oficinão" de triagem, que acontecerá no dia 24 de março, das 19h às 22h, no Centro de Treinamento Tholl (CT Tholl - rua Garibaldi, 630). As inscrições para esta etapa começaram nesta segunda-feira (13), através do perfil do Instagram @grupotholl ou presencialmente, no CT Tholl, das 14h às 19h, e terminam dia 23 de março.

Segundo o produtor do Tholl, João Schmidt, esta aula conjunta permitirá que a equipe diretiva avalie os candidatos com maior potencial para o projeto. "Nosso objetivo é valorizar os talentos locais e ao mesmo tempo proporcionar uma oportunidade para quem sempre teve o desejo de mergulhar na arte", destaca. Até o dia 23 de março os interessados com mais de 16 anos podem se inscrever.

Após a seleção as aulas acontecerão de abril a novembro, às quartas-feiras, das 19h às 21h e serão ministradas por professores do grupo, sob a orientação do diretor artístico João Bachilli. "Dependendo do desempenho dos alunos poderemos ter alguns participando do espetáculo de Natal que acontece no fim do ano do", observa Bachilli.