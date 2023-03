Teutônia lança projeto com oficinais gratuitas à população

Foi lançado oficialmente, no fim de semana, o projeto Teutônia Cultural. A iniciativa oferta 28 oficinas para o público infantil, adolescente, adulto e idoso. A participação é totalmente gratuita. Maior investimento cultural da história do município, o valor anual será de cerca de R$602.8 mil, além da compra de instrumentos musicais.

Professores, Conselho Municipal de Cultura, autoridades e a imprensa se encontraram no auditório da CIC para conhecerem todas as possibilidades de oficinas e suas metodologias. Além das aulas, foram apresentados os novos membros titulares do Conselho e lançada a nova denominação da Orquestra Jovem, que passou a ser chamada de Orquestra Henrique Üebel, em homenagem ao legado cultural deixado pelo músico, mais conhecido como Homem Orquestra.

O projeto surge da necessidade de impulsionar cada vez mais a juventude, a cultura, o esporte e o lazer no município. A iniciativa atende estudantes da rede escolar de Teutônia e munícipes em geral. As oficinas são ministradas nas escolas, no contraturno do horário escolar, em algumas salas disponibilizadas pelas comunidades e outras locadas pelo município.

Por meio do Teutônia Cultural são oferecidas as oficinas de violino, violoncelo, flauta transversal, flauta soprano, clarinete, saxofone, trompete, trombone, teclado, acordeon, violão, guitarra, baixo elétrico, bateria, teatro e cinema, danças alemãs, Coral Municipal de Teutônia, Coral Municipal Anos Dourados, Coral Municipal Infantojuvenil e Orquestra Jovem. Os interessados podem entrar em contato com a equipe da Secretaria de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer para realizar as inscrições.