Shopping de Passo Fundo e Hospital São Vicente de Paulo lançam espaço de atendimento a pacientes

A Unidade de Relacionamento do Hospital São Vicente de Paulo foi inaugurada em espaço do Passo Fundo Shopping. O local foi criado para oferecer serviços como coleta de exames laboratoriais, agendamento de serviços médicos hospitalares, e ações de prevenção e promoção à saúde.

O presidente da instituição, José Miguel Rodrigues da Silva, reforçou de que forma a unidade servirá como um canal de proximidade entre o hospital e a população. "Para nós esta unidade no Passo Fundo Shopping é uma parceria histórica e vai nos ajudar a fortalecer o relacionamento com a comunidade regional. Teremos aqui uma extensão do Centro de Diagnósticos para facilitar o acesso do público que busca por serviços de coleta de exames laboratoriais, informações e orçamentos sobre qualquer procedimento realizado no hospital. Além disso, utilizaremos toda a estrutura física do shopping para promover atividades", enfatizou.

Ainda durante a cerimônia, a diretoria do hospital anunciou a aquisição do segundo robô, que vai auxiliar os profissionais da ginecologia/pélvica, coloproctologia, urologia, cirurgia torácica, oncológica e geral. O superintendente Executivo, Ilário De David, falou sobre as especificidades e benefícios do Versius que, em breve, será utilizado pelos cirurgiões. "O equipamento, por ter uma estrutura compacta e móvel, pode ser facilmente transportado para diferentes salas dentro do centro cirúrgico, adaptando-se à necessidade do paciente, do médico e do hospital. O Versius é utilizado com sucesso em cirurgias para diversas especialidades, nas mais importantes instituições hospitalares do mundo", explicou o superintendente do hospital.