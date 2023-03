Caxias do Sul pode criar cooperativa para motoboys

O presidente do Legislativo caxiense, vereador Zé Dambrós, recebeu o secretário municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Alfonso Willenbring Júnior, o gerente de fiscalização de Trânsito e Transportes da pasta municipal, Renato de Oliveira e o motoboy, Odair José de Souza e Conceição. Na pauta do encontro, a formação de uma cooperativa de motoboys em Caxias do Sul.

Conforme Odair, com 30 anos de profissão como motoboy, a ideia é juntar profissionais do ramo e idealizar essa cooperativa na cidade, oficializando a construção de uma categoria forte e pronta para reivindicar direitos e cobrar respostas das autoridades diante dos objetivos dos motoboys. Segundo ele, existem muitas dificuldades no setor e ninguém tem interesse em resolver.

De acordo com Odair, a intenção é criar, com a cooperativa, estruturas de apoio educacional e de segurança para aqueles que utilizam como trabalho sua motocicleta. "Esses profissionais estão perdendo muito. Apenas as empresas contratantes e do grande mercado é que ganham e ficam com o melhor resultado financeiro. O motoboy nada ganha. Ele só corre o risco de vida e não tem nenhum direito", concluiu Odair.