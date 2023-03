A Prefeitura de São Leopoldo realizou reunião com a direção do Ipe Saúde. O encontrou ocorreu para cobrança sobre os reajustes feitos pela instituição aos servidores municipais de São Leopoldo.

O encontro foi realizado pelo secretário Geral de Governo, Nelson Spolaor que esteve acompanhado na reunião de secretários e servidores. Participaram da reunião pelo Ipe Saúde, o diretor de Relacionamento com Segurados do instituto, Paulo Ricardo Gnoatto e o analista de gestão em saúde, Diogo Salazar para buscar um entendimento.

A partir do encontro, a Prefeitura de São Leopoldo encaminhou ofício ao Ipe Saúde, como destaca o documento, "quando na oportunidade foi explanada toda a dificuldade dos usuários em cumprir com a obrigação, tornando-se inviável o percentual contratual, quando o IPE explicou o formato do cálculo aplicado ao município e suas peculiaridades". Com o passar dos anos houve um aumento significativo da progressão da alíquota aplicada, sendo que em 2021 era 17,20%, no ano de 2022 passando para 28,52% e que em 2023 para 41,63%, onerando bastante os usuários do plano.