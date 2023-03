Tarifa de ônibus em Erechim terá reajuste no dia 22

A tarifa do transporte público de Erechim terá reajuste. O valor passará dos atuais R$ 4,80 para R$ 5,50, um aumento de 14,6%. No entanto, para amenizar o impacto no bolso dos passageiros, quem paga passagem por cartão eletrônico terá um custo menor, de R$ 5,00.

Para quem utiliza cartão eletrônico, o reajuste anual da tarifa do Transporte Coletivo Urbano de Erechim, conforme previsto em contrato, será somente de 20 centavos. Para estruturar este serviço a tarifa vai passar de R$ 4,80 para R$ 5,00, mediante pagamento antecipado, recarga e a utilização do cartão de bilhetagem eletrônica. Nessa modalidade, o usuário paga quase 10% a menos no valor total da tarifa. O reajuste passa a valer a partir do dia 22 de março.

Conforme a Prefeitura de Erechim, o reajuste da tarifa integral para o ano de 2023 seria de, aproximadamente 28%, isto é, a passagem passaria de R$ 4,80 para R$ 6,14, conforme comprovado pela concessionária e reconhecido pelo gestor do contrato da Prefeitura de Erechim. No entanto, será a metade deste percentual (de R$ 5,50) para o pagamento embarcado, ao pagar a passagem na hora.

Em nota, a prefeitura afirmou que atenta às dificuldades que este serviço enfrenta no município, desde a pandemia da covid-19. Completa dizendo que foi buscar informações sobre a realidade do transporte público no Brasil e no mundo, e, alternativas para manter o transporte público.