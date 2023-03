A primeira edição de 2023 da Loucura por Sapatos está marcada para o próximo mês. O evento acontece nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo, entre os dias 06 e 16 de abril, das 10 às 21 horas. Como destaque estão as grandes promoções e muitos lançamentos de sapatos, bolsas, roupas e acessórios.

Uma das grandes novidades desta edição está relacionada com as melhorias na estrutura da Fenac, sendo a principal, a escada rolante recentemente instalada. A novidade irá garantir conforto e comodidade aos visitantes do evento. "Além da escada, todo o espaço da feira é climatizado, tudo para gerar conforto para os visitantes desfrutarem das promoções e novidades'', destaca Adi Jeckel, coordenadora da Loucura por Sapatos.

O evento ainda contará com praça de alimentação e espaço kids, garantindo a diversão de toda a família. Simultaneamente com a Loucura acontecerá o 15° Festival de Cervejas Artesanais, com diversas atrações e novidades do universo cervejeiro. A expectativa é que 90 mil visitantes de diversas regiões do estado passem pelos pavilhões para fazer compras e conferir as tendências da próxima estação.