Santa Cruz do Sul vai lançar edital para obra de viaduto

A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, assinou a autorização para a elaboração do edital de licitação construção do viaduto do Arroio Grande, obra que já está sendo considerada a maior em termos de mobilidade urbana da história do município. A expectativa é que o documento fique pronto ainda este mês para que seja lançada a concorrência

Orçada em R$ 11.6 milhões, a obra do viaduto, que será erguido em um dos principais pontos da cidade, na Avenida Euclides Kliemann com a Castelo Branco, visar dar fim ao problema crônico dos congestionamentos em uma das áreas mais movimentadas da cidade. A estrutura foi dimensionada com 264,83 metros de extensão e projetada de modo a causar o menor impacto possível sobre o entorno.

Nos últimos quatro meses, uma empresa trabalhou na elaboração dos projetos geométrico, de terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização e estrutural. Também foram elaborados os projetos de relocações de redes pluvial, água tratada e rede elétrica, além de estudo ambiental, geotécnico e hidrológico.

Todas as edificações, bem como as atividades de comércio e serviços existentes na região serão mantidas. Deslocamentos serão necessários apenas em postes da RGE e tubulações da Corsan. Durante o detalhamento técnico dos projetos foi dada uma atenção especial à questão paisagística. A fim de deixar o local acolhedor, sob o viaduto será implantada uma praça com equipamentos urbanos, como bancos e floreiras.

Segundo a prefeita, a previsão é que o edital fique pronto dentro de duas semanas. "Se tudo correr dentro do esperado dentro de dois a três meses teremos a empresa vencedora e no início do próximo semestre a obra vai começar", projetou.