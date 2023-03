O uso de asfalto produzido pela usina do município de Pelotas gerou uma economia de 50% nos custos da obra de pavimentação da avenida Guadalajara, no bairro Cohab II, na zona norte da cidade. O trabalho é a primeira grande intervenção feita desde que a Usina de Asfalto do município voltou a operar em fevereiro.

O custo total do empreendimento foi de R$ 1,4 milhão, o que representa uma economia de 50% com relação ao uso de material produzido por terceiros. A obra consumiu 1,1 toneladas de asfalto de produção própria.

A Secretaria de Obras e Pavimentação (Smop) realizou a pavimentação em um trecho de 1,4 km entre a rua Alfredo Satte Alam e a avenida Ildefonso Simões Lopes, onde o calçamento era de pedras e onde não havia pavimento. Os trechos já pavimentados da avenida foram recuperados.

Com entrega prevista para as próximas semanas, a requalificação da avenida Guadalajara receberá ainda sinalização vertical e horizontal, realizada pela Secretaria de Transporte e Trânsito. A pavimentação continua na avenida Ildefonso Simões Lopes onde haverá uma modificação no entroncamento da via para acesso à avenida Guadalajara.