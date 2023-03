Assinada a ordem para recuperação do Museu Estadual do Carvão

A ordem de serviço que autoriza o início das obras de recuperação do Museu Estadual do Carvão foi assinada em Arroio dos Ratos, na sede da instituição vinculada à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac). O governo do Estado investirá R$ 2,5 milhões nas obras.

Os prédios do auditório, do pavilhão da usina e da entrada de energia para o parque serão restaurados, ao passo que a casa de vigilância será reformada e transformada em uma cafeteria.

Para a titular da Sedac, Beatriz Araújo, o investimento dá continuidade ao trabalho de recuperação do patrimônio que vem sendo realizado. A secretária também falou sobre um novo desafio: "Este é um museu atípico, porque possui muitas estruturas. Temos aqui ruínas de parte da usina, que precisam de consolidação, e também um prédio, que abrigava o Festcarbo (importante festival de teatro). Esse espaço não pode ser utilizado, mas, numa próxima etapa, queremos devolvê-lo à comunidade".

O diretor de Memória e Patrimônio da secretaria, Eduardo Hahn, ressaltou o esforço realizado na obtenção dos recursos para a restauração do complexo. Hahn também explicou o valor histórico do Museu do Carvão. "Apesar de ser um museu estadual, ele é muito relevante para o país. No prédio onde hoje está a exposição museológica, funcionou a primeira termelétrica do Brasil", explicou.