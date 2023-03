Mapa mostra situação do emprego no varejo de Santa Cruz do Sul

O Mapa do Emprego, relatório elaborado a partir dos dados consolidados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), aponta que, em Santa Cruz do Sul, a maior quantidade de empregos gerados no setor vem de pequenas empresas, classificadas como microempresas. Ao todo, 1.057 postos de trabalho são gerados por estas empresas, representando mais que um terço do total de empregos do segmento. Conforme o relatório, Santa Cruz do Sul emprega 3.028 trabalhadores no varejo, sem contar os profissionais que atuam em farmácias, gêneros alimentícios e revendas de veículos e autopeças.

Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz do Sul e Região (Sindilojas-VRP), Mauro Spode, o levantamento, que leva em consideração os números consolidados de 2021, exibe a força das lojas de pequeno e médio porte no que se refere à geração de oportunidades no segmento. "Este desempenho revela o quanto é importante para o arranjo econômico local a existência das lojas de pequeno porte, e a capacidade destes negócios, muitos deles de origem familiar, em empregar trabalhadores no comércio", avalia.

Spode diz ainda que, na grande maioria das lojas santa-cruzenses, a taxa de rotatividade é baixa. Em mais da metade dos estabelecimentos ativos, o tempo médio de permanência do empregado é de 47,3 meses, praticamente quatro anos; e em 61,12% dos postos, o trabalhador possui Ensino Médio completo. "São parâmetros positivos que falam sobre a qualificação da mão de obra, no caso da escolaridade e do próprio tempo de permanência no trabalho. É preciso avançar sempre, qualificar o atendimento e o treinamento das equipes, no entanto, os resultados obtidos por meio do estudo revelam que a atividade possui um quadro competente, e que em sua maioria, atendendo com satisfação à necessidade", garante o dirigente.

Desconsiderando os trabalhadores de farmácias, empresas de gênero alimentício, revendas de veículos e autopeças, que não se encaixam na categoria varejo, o estoque de empregos no setor é de 3.028 - segundo dados consolidados em 2021. O rendimento médio, coletado junto às informações sociais dos trabalhadores descreve o salário do trabalhador no varejo - no ano de 2021 - em Santa Cruz do Sul, na faixa dos R$ 2.036,00. "Deste universo, 52,8% são mulheres, cuja idade média predominante é na casa dos 34 anos. Trata-se de uma mão de obra em sua maioria sim, feminina, e em uma faixa etária jovem", complementa Mauro Spode, presidente do Sindilojas Vale do Rio Pardo..