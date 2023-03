Empresário desiste da construção de central hidrelétrica em São Sepé

Após ser aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores e ter passado por todos os trâmites burocráticos na Prefeitura de São Sepé, o projeto da Central Geradora Hidrelétrica no rio São Sepé teve uma novidade nada agradável para o município Em reunião com o prefeito João Luiz Vargas, o empresário Fernando Costabeber, que adquiriu a área para construção do empreendimento comunicou a decisão de reverter a compra da área pública, desistindo do projeto.

No encontro, o empresário justificou sua decisão por conta da repercussão negativa do empreendimento na cidade, e principalmente, após postagens críticas nas redes sociais por conta do projeto. Com isso, o município perderá o investimento, estimado em R$ 10 milhões.

um pedido para a aquisição da área do município Em 2021, foi protocolado na Prefeitura de São Sepépara a instalação uma central para geração de energia a partir da água no rio São Sepé, com investimento privado. A prefeitura elaborou um projeto de lei, com base na Política de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico para alienação da área com o propósito da construção de uma Central Geradora Hidrelétrica, com potência de 1,0 MW.

Uma das principais críticas ao projeto é de que a central pudesse afetar a Cascata da Pulquéria, tendo em vista que a área de alague pudesse chegar até o ponto turístico do município. Um projeto enviado à Fundação Estadual de Meio Ambiente (Fepam) dava conta que o local permaneceria inalterado.