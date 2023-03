Governo estadual cede área do Daer para uso do Sanep em Pelotas

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, assinou o termo de cessão de uso de parte de imóvel pertencente ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) ao município de Pelotas. O documento prevê que 65% do espaço, situado no bairro Fragata, seja destinado para atividades da administração pública municipal pelo período de 20 anos.

O local será ocupado pelo Sanep, que instalará os departamentos de Drenagem e de Transportes na área. "Essa possibilidade nos permite levar toda a área operacional do Sanep para esse espaço tão adequado, que vai representar mais qualidade e economicidade para o nosso trabalho", explicou Paula.

Como contrapartida para a cedência, o município assumiu compromisso com a recuperação do prédio, bem como a adequação do espaço restante do imóvel, que segue sendo utilizado pelo Daer, com investimento de R$ 200 mil. O Sanep, por sua vez, ganha uma nova área para estruturar melhor o setor de drenagem da autarquia, cujo espaço antigo foi cedido para a construção do novo Hospital Regional de Pronto Socorro, na avenida Bento Gonçalves.

No ato de assinatura, realizado no Centro Administrativo do Estado, em Porto Alegre, o governo gaúcho foi representado pela titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, e pelo diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. "A otimização do uso do patrimônio imobiliário do Estado é um dos nossos objetivos na gestão. Este é um acordo vantajoso tanto para o governo quanto para a Prefeitura de Pelotas, que vai reduzir gastos e otimizar recursos, além de proporcionar a prestação de melhores serviços à população", destacou Danielle.