Com escassez de chuvas, situação em Bagé se agrava e barragem atinge o menor nível de água em cinco anos

Com a falta de chuvas em Bagé, os níveis das barragens seguem baixando. A Barragem da Sanga Rasa está 7,15 metros abaixo do normal. Já a do Piraí está 3,90 m negativos e a Emergencial está 1 metro aquém. Desde 2018, a Sanga Rasa não chegava em um nível tão crítico.

O racionamento de água de 12 horas, adotado no início de 2023 pela prefeitura como medida para evitar uma piora no quadro, continua em toda a cidade, que foi dividida em dois setores - quando uma recebe o abastecimento, a outra fica com as torneiras secas. No entanto, o Departamento de Água e Esgoto de Bagé (Daeb) já avalia novas medidas. Por enquanto, uma das ações é complementar o abastecimento via caminhão-pipa. Por semana, estão sendo distribuídos cerca de 1 milhão de litros de água, entre os quatro veículos disponibilizados. Quatro poços também auxiliam no abastecimento - São Domingos, Aeroporto, Floresta e Malafaia.

Neste mês de março, a Estação de Tratamento de Água (ETA) registrou, até o momento, apenas 3,3 milímetros de precipitação, índice muito abaixo da média histórica, que é de 113,5mm. Desde setembro do ano passado não chove significativamente na cidade e a previsão meteorológica não é favorável, mesmo que em outras regiões do Estado tenham registrado chuvas até mesmo acima da média nos primeiros dias de março