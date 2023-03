O prefeito de Taquari, André Brito, encaminhou ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagens (DAER) mais um pedido de providências para a ERS-436, a Rodovia Aleixo Rocha da Silva, principal acesso ao município. Brito está preocupado com o risco de acidentes graves pela má conservação da via. O município também encaminhou cópia da solicitação ao Ministério Público.

O chefe do Executivo disse que a via precisa de limpeza das margens, pois há dificuldade de visualização de veículos no acostamento e das placas de trânsito, de reforço na sinalização e de serviço de recuperação asfáltica, pois há buracos e deformações. "Estamos buscando providências para esta demanda que não é nossa, é do governo Estado. Precisamos de vias com segurança para todas as pessoas que a utilizam, tanto os turistas quanto os trabalhadores", destaca o prefeito de Taquari.

Esta é a segunda vez, neste ano, que o prefeito de Taquari solicita a ação de manutenção do Daer. Junto ao ofício enviado recentemente estão os demais pedidos já feitos pela prefeitura e pelos vereadores quanto às medidas de segurança.