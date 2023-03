Santo Ângelo tem três obras sociais em andamento

A prefeitura de Santo Ângelo está com três obras em andamento que ampliarão os serviços da política de assistência social no município, com a construção do Centro de Convivência na Zona Norte, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), no bairro Menges e do núcleo comunitário do bairro Rogowski. De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Adolar Queiroz, as obras têm previsão de inauguração ainda neste primeiro semestre.

Estão sendo investidos R$ 1.2 milhão na construção dos dois prédios para o acolhimento dos usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em programas geridos pelo município e do novo espaço para o convívio comunitário dos moradores do bairro Rogowski e adjacências.

Em área anexa à Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania está sendo construído o Centro de Convivência, espaço para acolher grupos que integram os programas sociais do município voltados para a atenção da família e à prevenção de situações de risco social. O público do centro são crianças, adolescentes, mulheres e idosos que participam de atividades em grupo. As obras de alvenaria estão em fase final de conclusão. O investimento é de R$ 541.673,85 para atendimento ao público dos bairros Aliança, São Pedro e comunidades adjacentes.

Na rua Pedro de Farias, no Bairro Menges, a obra do Centro de Referência Especializado de Assistência Social também está na reta final da construção de alvenaria. A partir da próxima semana iniciam as obras de instalação das aberturas e acabamento. Estão sendo investidos R$ 464.435,85 para o atendimento especializado às famílias da zona sul do município.

O Creas é uma unidade pública vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania que oferece serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade, com atendimento e acompanhamento especializado de famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados ou ameaçados, com ações que ofereçam a reinserção social, por meio do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Segundo Queiroz, atualmente o Centro está instalado em prédio locado, na Rua Marechal Floriano, esquina com a Rua Padre Manoel da Nóbrega e terá um amplo espaço próprio, ao lado da sede da secretaria.

Outro espaço de convivência comunitária que está em fase de acabamento é a sede do núcleo comunitário do bairro Rogowski, um novo espaço de convivência, confraternização e para a realização de eventos sociais. O município está investindo na obra R$ 237.4 mil.