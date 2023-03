Realizada pela última vez em 2015, Horti Serra será retomado

A Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Caxias do Sul promove, nesta sexta-feira (10), a apresentação de projeto para retomada do evento Horti Serra, realizado pela última vez em 2015. Na mesma ocasião, técnicos da pasta vão apresentar dados agropecuários de Caxias do Sul. O encontro, que deve reunir lideranças do segmento, ocorre a partir das 18h, no mezanino do Centro de Eventos da Festa da Uva, dentro da programação da Festa das Colheitas.

O Horti Serra surgiu em 2006 ainda com outro nome (Simpósio da Agricultura) e conquistou o público da região com uma série de atividades sobre o cultivo de frutas e hortaliças, inovação, tecnologia e gestão no campo, entre outros atrativos. A última edição, em 2015, registrou público superior a 10 mil pessoas em apenas três dias de evento, nos Pavilhões da Festa da Uva.

A partir do próximo Horti Serra, previsto para 2024, as atividades deverão ocorrer em parte da área do Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Vitivinicultura (Cevitis), antiga Fepagro, em Fazenda Souza. No ano passado, governo do Estado e prefeitura assinaram termo para uso compartilhado de uma área de sete hectares do imóvel, que possui total de 64 hectares em Caxias do Sul. As negociações iniciaram há cerca de três anos e o acordo tem duração de 60 meses.