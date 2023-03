Com a parte metálica concluída, avançaram os trabalhos de instalação da balança rodoviária eletrônica em Venâncio Aires. A estrutura ficará localizada em Linha Estrela, junto à Usina de Triagem. O equipamento possibilita um controle mais efetivo da quantidade de resíduos produzidos no município, como os materiais reciclados e os encaminhados para o aterro sanitário em Minas do Leão.

No local, ainda restam a finalização da obra civil e a parte elétrica. Conforme a fiscal ambiental, Carin Gomes, a partir do momento em que a instalação for concluída, todos os caminhões que entram e saem da usina de triagem serão pesados. Dessa forma, haverá informações e dados para a gestão de resíduos sólidos do município.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Nilson Lehmen, com os detalhes sobre a produção de lixo, será possível uma melhor administração do sistema de coleta, triagem, transbordo e destinação final. A medida também ocasionará redução de despesas e fiscalização efetiva do serviço. A previsão é que a balança entre em funcionamento até junho