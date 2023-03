Rodeio Internacional do Conesul inicia em Santa Maria

A cidade de Santa Maria recebe um dos maiores rodeios do Estado. Com mais de 1 mil peões inscritos, a 28ª edição do Rodeio Internacional do Conesul abriu as competições nesta quinta-feira (9). As atrações ocorrerão na Estância do Minuano até o domingo (12)

Além das competições de laço e gineteada, o evento terá shows de César Oliveira e Rogério Melo, na sexta-feira (10) e Ênio Medeiros e o tradicional baile, no sábado (11). O ingresso custa R$ 5 para a entrada entre 8h e 18h, e R$ 10, entre 18h e 22h. Confira a programação completa mais abaixo e a lista de premiações.

"É um evento de grande magnitude, que envolve diversas frentes afins da Administração Municipal, como as secretarias de Desenvolvimento Econômico e Turismo e de Desenvolvimento Rural. Serão mais de 50 estandes da região. Além disso, é um momento que reforça as tradições gaúchas. Esta será uma edição que retorna com força máxima, e o município não poderia deixar de estar junto. O Rodeio tem financiamento da LIC e mais apoio logístico e estrutural", comenta Alexandre Lima, chefe de gabinete do prefeito.

A estimativa da organização é de que cerca de 40 mil pessoas passem pela Estância do Minuano nos quatro dias de evento, além de aproximadamente 4 mil pessoas acampadas. A premiação varia de R$ 1,5 mil a R$ 12 mil, dependendo da categoria, ultrapassando R$ 60 mil no total.