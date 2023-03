Indústria é destaque em criação de vagas em Novo Hamburgo

A indústria voltou a se tornar destaque na geração de empregos com carteira assinada em Novo Hamburgo. Conforme balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do governo federal divulgado nesta quinta-feira (9), a economia hamburguense teve um saldo positivo de 86 postos de trabalho no mês de janeiro. Com isso, Novo Hamburgo apresentou o segundo melhor desempenho na geração de emprego no Vale do Sinos, atrás apenas de Canoas.

O desempenho da indústria hamburguense, porém, foi praticamente o dobro do saldo na cidade, com 167 novas vagas de trabalho criadas. Também houve 27 postos de trabalho criados no setor de serviços e outros 24 na construção civil. No entanto, o comércio, que fechou 129 postos, freou o crescimento na geração de emprego em Novo Hamburgo (também foi registrado o fechamento de três postos de trabalho na agropecuária).

Ano passado, Novo Hamburgo foi a quarta cidade que mais gerou empregos formais na Região Metropolitana de Porto Alegre, com um saldo de 2.234 novas vagas. A economia hamburguense só foi ultrapassada por cidades maiores, como Porto Alegre, Canoas e Gravataí. Em todo o Estado, Novo Hamburgo ficou na 9ª colocação entre as cidades que mais criaram empregos.

O diretor de Trabalho da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Nelson Dietrich Júnior, , destaca que Novo Hamburgo está oferecendo mais de 500 empregos formais todos os meses na Agência Municipal de Emprego (AME). "Nesta semana da mulher, estamos com mais de 400 vagas com perfil feminino", enfatiza. Para se candidatar a uma das vagas, basta comparecer à agência, que fica na Rua Joaquim Pedro Soares, 349, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.