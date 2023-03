Erechim tem obras de asfaltamento em 19 ruas de bairros

A pavimentação e repavimentação das 19 ruas do município de Erechim tiveram início, e a rua Maria Thereza Fávero foi a primeira. Os investimentos do município passam de R$ 7 milhões, com a colocação de asfalto quente (CBQU), que é mais resistente e durável. Os serviços estão sendo realizado por uma empresa contratada pela prefeitura, que tem prazo de 60 dias para entregar todas as obras.

O secretário de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, Mario Rossi, acompanhou as obras. "A rua Maria Thereza Fávero está praticamente pronta. Ela foi a primeira a ser refeita das 17 contempladas, e a partir dos próximos dias outras devem ser pavimentadas também", observa o secretário.

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, também esteve no local para ver o andamento do trabalho que está sendo realizado. "Percebendo a necessidade, decidimos asfaltar mais duas ruas, serão 19 no total. Vamos fazer a ligação com a rua Augusto Duflot e a rua Vicente Dal Vesco, o que vai criar uma importante alternativa, dentro do bairro Três Vendas, que é muito movimentado, com a rua José Allamano até a avenida Santo Dal Bosco", observa o prefeito. "Todas estas obras em infraestrutura, os investimentos em saúde e educação, todo nosso esforço, trabalho, comprometimento, tem um único objetivo, fazer Erechim melhor, dar um passo à frente", destaca o Polis.