Carnaval volta a movimentar o público em Uruguaiana

A primeira noite do Carnaval Fora de Época de Uruguaiana, nesta quinta-feira (9), levou alegria, entusiasmo e emoção ao público que compareceu na Avenida Presidente Vargas. Após dois anos sem a realização em razão das limitações impostas pela pandemia, os amantes do maior carnaval do Rio Grande do Sul foram contemplados com o desfile de cinco escolas de samba no primeiro dos três dias do evento.

A programação foi iniciada com a cerimônia de abertura oficial do Carnaval, com a entrega da chave da cidade por parte do prefeito Ronnie Mello ao Rei Momo Antônio Acosta e sua corte. Após a abertura oficial, a escola Império Serrano entrou na avenida. A agremiação teve como enredo o tema "Uma Viagem Mascarada".

A Apoteose do Samba teve como tema enredo "Fênix - Uma Lenda, Um Símbolo: o renascer do nosso samba". A terceira escola a se apresentar na Passarela do Samba fez a abertura dos desfiles das instituições mais tradicionais do Carnaval de Uruguaiana. A Unidos da Cova da Onça, atual campeã, levou ao público o enredo "Atotô Ajuberô - Para Todo Mal Há Cura". A escola Os Rouxinóis mostrou o enredo que comemora os 70 anos da agremiação, com o título "Onde Mora a Felicidade". E para encerrar a noite, a Imperadores do Sol teve como tema "Força da Vida, Ouro da Terra!".

As apresentações continuam nesta sexta-feira (10), a partir das 21h. A ordem do desfile tem a Apoteose do Samba, Império Serrano, Bambas da Alegria, Deu Chucha na Zebra e Unidos da Ilha do Marduque. No sábado (11), desfilam todas as escolas que desfilaram nas noites de quinta e sexta-feira.

O grande diferencial da programação que acontece na cidade é a grande participação de público por parte dos turistas que chegam ao município para conferir de perto as apresentações de artistas do Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo. Na cidade desde 2007, o intérprete Wantuir Oliveira, que na capital carioca defende atualmente a Porto da Pedra, identificou-se por completo com a Os Rouxinóis. "O Carnaval Fora de Época de Uruguaiana é feito pelo povo da cidade, tendo como complemento a nossa participação", lembrou.

Outra dupla que é tradicional na folia uruguaianense é o casal de mestre-sala e porta-bandeira da Beija Flor de Nilópolis, Claudinho e Selminha Sorriso. Conhecidos pela exuberância de suas apresentações, eles garantem sempre estar em Uruguaiana para participar da programação. "O clima aqui é de muito amor ao Carnaval, algo com que nos identificamos muito", lembra Selminha.

Por noite são esperados mais de 18 mil pessoas na avenida Presidente Vargas. A grande vencedora da folia na Fronteira será conhecida no domingo (12), às 16h. O Carnaval Fora de Época 2023 de Uruguaiana é uma realização da Associação das Escolas de Samba do Município, com a produção da AG Entretenimento e apoio da Prefeitura.