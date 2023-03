A RGE finalizou a modernização da Subestação Alegrete 4. Com um investimento de R$ 14,5 milhões a Distribuidora substituiu um transformador por uma unidade mais potente, além da instalação de um novo transformador.

Para o gerente de Engenharia de Planejamento e Construção, Evaldo Baldin Dias, esse é um investimento que impacta diretamente na qualidade do serviço. "Essa é uma importante obra que incrementa a confiabilidade para o sistema de distribuição de energia elétrica da região, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social", afirma.

Com os dois transformadores operando na subestação, a RGE afirma que sistema elétrico estará ainda mais confiável, já que a rede passa a contar com duas fontes de alimentação. Na prática, esta obra, conforme a avaliação da concessionária de energia, garante menor tempo de restabelecimento no serviço em caso de interrupções ou falhas no sistema.