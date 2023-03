Cisvale quer pareceria para ampliação de atendimentos

A direção do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale) entregou ao governador Eduardo Leite uma proposta de parceria para ampliação no volume de atendimentos em saúde. No documento, as lideranças da região reforçam o compromisso com a atenção à saúde, por meio do Centro Regional de Especialidades Médicas (CREM), colocando o espaço à disposição do Estado. A proposta deve ser analisada por Leite e pela secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann.

Na proposta, a meta é manter a celeridade nos agendamentos de consultas médicas realizadas no CREM, viabilizando o espaço a um número maior de pacientes. Ao governador do Estado, o presidente do Cisvale, Carlos Gustavo Schuch, formalizou o pedido. "Gostaríamos que o governo olhasse para esta situação, assim como estudasse a oferta de uma futura parceria entre a entidade e a Secretaria Estadual de Saúde", disse Schuch, em conversa com Eduardo Leite.

No documento assinado entregue ao governo, o presidente do Cisvale destacou a importância da atividade do consórcio na área do atendimento em saúde, nos 17 municípios conveniados, reforçando a importância de parcerias com o Executivo gaúcho. "A média anual de atendimentos no CREM alcança a marca dos 160 mil procedimentos em saúde por ano. Hoje, o Cisvale tem capacidade instalada de até 500 atendimentos por dia, com possibilidade de atendimento da demanda represada em toda a região. Além disso, somos o único consórcio que implementou e aplica à pleno a proposta do Centro de Referência Regional do Transtorno do Espectro Autismo (TEA), vinculado ao Programa Estadual TEAcolhe, com prestação de serviços em favor de toda a demanda regional", pontua Schuch.

A expectativa da direção do Cisvale agora é para a realização de duas agendas, marcadas em Porto Alegre, cuja pauta encaminhada ao governador Eduardo Leite está entre as demandas. Há uma agenda confirmada para os dias 22 e 23 de março, em audiências promovidas pela Associação Gaúcha de Consórcios Públicos.