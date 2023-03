A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, assinou a proposta de reformulação do projeto de lei que dispõe sobre a criação do serviço público de loteria em Pelotas, a ser denominada Lotopel. De acordo com Paula, a proposta considerou as reivindicações do Conselho de Saúde, de vereadores e de representantes dos hospitais com relação ao projeto anterior.

A nova proposta visa que os recursos arrecadados por meio da loteria sejam divididos com a Rede de Atenção Básica, que ficará com 60% do valor apurado, e os hospitais filantrópicos, com 40%. O projeto foi encaminhado para a Câmara de Vereadores para apreciação nas próximas sessões da casa legislativa. "Eu espero estar dando uma resposta para criarmos o consenso necessário para aprovação desse projeto, para que a gente consiga injetar mais recursos na saúde do município", afirmou.