Trecho de bairro mais populoso de Pelotas terá revitalização da iluminação com a instalação de lâmpadas de LED

Após passar por diferentes requalificações ao longo dos anos, o trecho que contempla a praça 20 de Setembro e a avenida Duque de Caxias, no bairro Fragata, em Pelotas, contará com iluminação em LED. Assinado pela prefeita Paula Mascarenhas, o contrato para instalação do novo sistema prevê investimento de R$ 901 mil, com recursos do financiamento com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).