Rodeio Crioulo de Taquari ocorre ao longo do fim de semana

Está tudo pronto para o início do 45º Rodeio Crioulo Estadual de Taquari, que será realizado na área de camping municipal. O evento deste ano ocorre entre os dias 10 e 12 de março e marca a inauguração da nova pista de laço e a retomada após os cancelamentos decorrentes da pandemia.

A programação inicia na sexta-feira (10), com as provas campeiras e baile à noite. A abertura oficial será no sábado (11), às 20h, com a inauguração da pista e homenagens Haverá show gratuito de Pedro Ernesto Denardin, que também vai cantar o Hino Rio-grandense. Marlene Pastro entoará o Hino de Taquari. A pista de laço também receberá uma imagem da Padroeira dos Rodeios, Nossa Senhora Aparecida, doada, nesta semana, pelo Padre Claudionir Ceron, da Igreja Nossa Senhora Aparecida, Arquidiocese de Porto Alegre.

O prefeito André Brito destaca a importância do evento: "Neste ano estamos retomando o rodeio de Taquari, após três anos de pandemia, com investimentos que fortalecem a nossa cultura", diz.

Não será cobrado ingresso para acesso ao parque de eventos nem para o acampamento. Será necessário pagar R$ 10 para o estacionamento; R$ 25 para entrada nos bailes na sexta-feira e sábado e de R$ 15 para o de domingo.

O rodeio é realizado pelo CTG Pelego Branco com o apoio da prefeitura e promete ser um grande evento. O patrão da entidade, Moacir Antonio Borghetto, diz que são aguardados participantes de cidades como, Porto Alegre, Canoas, Pantano Grande, Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. "Vai estar lotado o parque e o tempo também vai ajudar, a previsão é de sol e isso faz a diferença", destaca. Outro fator que vai contribuir para o sucesso do evento é o valor da inscrição para os participantes das provas campeiras.