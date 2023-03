Museu de Pelotas recebe exposição de obras recuperadas do Palácio Piratini

Será aberta na tarde desta quinta-feira (9) a exposição "Pinacoteca do Palácio Piratini - Obras Restauradas". A mostra é composta pelas 17 pinturas restauradas pelo Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de Pinturas (Lacorpi) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), que pertencem ao acervo do Palácio Piratini, sede do governo do estado do Rio Grande do Sul. A exibição das obras ocorrerá no Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo, em Pelotas até o mês de maio.