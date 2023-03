Escolas de Santo Ângelo recebem obras de R$ 4,2 milhões

Das 10 obras em andamento da prefeitura de Santo Ângelo, duas são novas escolas que estão em construção. Elas representam um investimento de mais de R$ 4,2 milhões na modernização da estrutura física dos educandários municipais.

Estão sendo contempladas com novos prédios as escolas de educação infantil Theodomiro Luciano de Souza (Zona Norte) e Odyla Pinto de Carvalho, localizada no Bairro Missões. O prefeito Jacques Barbosa explicou que os estabelecimentos são prédios antigos, com estruturas físicas precárias, justificando o investimento como garantia de mais segurança para professores e alunos, oferecendo para a comunidade escolar novos, modernos e amplos espaços.

Jacques também destacou as ações que ampliaram o número de vagas na rede da educação infantil, com a ampliação de escolas e a parceria com o governo do Estado para cedência de área na Escola Estadual Catarina Lépori, no Bairro Aliança, que abriu mais de uma centena de vagas para crianças com idade entre zero a cinco anos (berçário, maternal e pré-escola). "É nosso compromisso de gestão garantir o acesso, a qualidade e a permanência dos estudantes em sua trajetória escolar", argumentou o prefeito.

A Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Theodomiro Luciano de Souza funciona provisoriamente na Rua Antunes Ribas, em área anexa à Igreja Sagrada Família. A EMEI Odyla Pinto de Carvalho ainda está no mesmo local. O novo prédio está sendo construído em área junto ao educandário, na Praça José Carlos Kist.

Na Theodomiro, o investimento é de R$ 2.1 milhões, e na Odyla o valor é semelhante.

Conforme os projetos arquitetônicos das novas escolas, as novas escolas terão área construída de 994 metros quadrados cada, com 8 salas de aula (4 maternal e 4 berçários); com acessibilidade (incluindo rampas e banheiros adaptados); áreas de lazer interna, coberta, com cerca de 300 metros quadrados, para atividades do alunos e recreação em dias chuvosos; ampla cozinha e refeitório; brinquedoteca e área verde externa, com parque infantil para o lazer das crianças. As salas do maternal terão acesso direto aos banheiros e, as do berçário, acesso direto ao trocador e lactário. Os educandários terão tamanho e estrutura padrão, porém com diferentes visuais aos estudantes