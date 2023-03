Caso de raiva em morcego é confirmado em Caxias do Sul

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul teve a confirmação de um caso de raiva em um morcego em 2023. Outros 31 também foram analisados, mas em todos esses o resultado foi negativo para a doença.

O morcego contaminado foi localizado em uma sala comercial e coletado pela equipe da Vigilância Ambiental em Saúde. Não houve contato do mamífero com humanos nem com animais domésticos. A amostra foi analisada pelo Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, em Eldorado do Sul, laboratório estadual referência em raiva.

A Vigilância Ambiental em Saúde orienta que a população deve ficar alerta para morcegos que estejam fora de seu hábitat natural ou em situação anormal, como caídos em ruas ou pátios, dentro de residências ou que tiveram contato com pessoas ou cães e gatos (caçados por esses animais). Nesses casos, a orientação é não tocar no animal e contatar a Vigilância, que é responsável por realizar a coleta e encaminhá-la para análise.

Não há registro de raiva em humanos desde a década de 1980 no Rio Grande do Sul. Mesmo assim, como pode haver circulação da doença no município, a SMS alerta para que a população evite contato direto com morcegos, que podem ser transmissores caso estejam infectados.

Pessoas que tiverem qualquer contato com morcegos devem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para tratamento preventivo contra a doença. O risco de transmissão da raiva pelo morcego e por outros animais silvestres é sempre elevado, por isso, qualquer contato com morcegos ou mordeduras de outros animais deve ser notificado a uma UBS imediatamente.