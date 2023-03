Rio Grande lança sala para mulheres empreendedoras

Foi inaugurada nesta quarta-feira (8/3) a sala de atendimento da Rede Mulheres Empreendedoras do Rio Grande, localizada na Secretaria de Inovação, Desenvolvimento e Turismo. O espaço tem o objetivo de proporcionar um atendimento às empreendedoras locais.

De acordo com a secretária, Lu Compiani Branco, a ideia é prestar atendimento individualizado e personalizado para as empreendedoras. Para isso, será realizado um cadastro de colaboradoras, ou seja, mulheres que desejam contribuir, através da troca de conhecimento, com o crescimento e desenvolvimento de outras empreendedoras. "A partir disso, será feito um gráfico para mapear a evolução da empreendedora desde que começou a ser atendida pela sala", explica.

A secretária afirma também que deverá ser criado um ranking com as empreendedoras que mais colaboraram com a sala e, também, uma premiação com o objetivo de motivá-las e de alavancar as vendas. "Quem está vendendo mais terá mais poder aquisitivo para adquirir outros bens e serviços, e dessa forma, vai fazer girar a economia", afirma.

A Rede Mulheres Empreendedoras do Rio Grande faz parte do programa Rio Grande por Elas. O objetivo é construir e apoiar iniciativas capazes de empoderar empreendedoras, possibilitando a independência financeira e de decisão pessoal, além de inserir a mulher em um espaço em que ela se reconheça como empreendedora.