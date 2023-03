Santa Cruz do Sul pleiteia mudança na duplicação da RSC-287

A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, oficializou ao governador Eduardo Leite o pedido para que um traçado variante ao atual seja adotado para um trecho da RSC-287, cujas obras de duplicação iniciam em breve. O documento foi entregue durante a reunião-almoço Tá na Hora, da Associação Comercial e Industrial (ACI), onde o chefe do executivo gaúcho foi o painelista.

A proposta, já discutida entre a Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento e a concessionária Rota de Santa Maria, estabelece novo traçado entre os quilômetros 96 e 98 da rodovia, onde se dá o enlace da RSC-287 com a Estrada Travessa Dona Leopoldina e Linha Áustria. Com aproximadamente 1,1km, a variante avança pelo lado esquerdo da via original e contempla uma via marginal, com acesso à Travessa Dona Leopoldina, transferência do trecho primitivo da RSC-287 ao município e interligação da Linha Áustria com a Travessa Dona Leopoldina.

Helena salientou a relevância da incorporação da proposta ao projeto de duplicação, com grande impacto ao plano de mobilidade humana municipal, possibilitando a criação do anel viário que irá interligar as zonas norte e sul da cidade, desde Linha Áustria e Linha Santa Cruz, passando pelas estradas Travessa Dona Leopoldina, João Alves e Bruno Pritsch, e alcançando a Rua Barão do Arroio Grande. "A ligação pela RSC-287 irá conectar as regiões que mais crescem na cidade, com diversos loteamentos residenciais se expandindo para Linha Santa Cruz, bairro Country e Linha João Alves", justificou.

A prefeita demonstrou esperança na acolhida do pedido. "Confiamos que teremos mais uma vez o olhar atento do governo de Eduardo Leite para a importância e o impacto que as intervenções que sugerimos trarão em desenvolvimento social e econômico para o Município e região, mantendo também a integração com as comunidades locais, como a de Pinheiral e adjacências. O novo traçado ainda elimina as curvas e reduz os riscos de acidentes", explicou.