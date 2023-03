São Sepé muda legislação sobre mineração e notifica empresas

O prefeito de São Sepé, João Luiz Vargas, esteve em Criciúma e Florianópolis, Santa Catarina, notificando a Frente Parlamentar Catarinense do Carvão Mineral da alteração da legislação municipal que impõe restrições mais severas para a extração mineral em São Sepé. Conforme o presidente da Frente Parlamentar, deputado estadual Rodrigo Minotto, as empresas catarinenses estão adequando suas tecnologias para uma extração sustentável ambientalmente e os deputados trabalham para que a geração de energia seja desenvolvida com o mínimo impacto ao meio ambiente.

A Câmara de Vereadores da cidade gaúcha aprovou um projeto de emenda a lei orgânica do município, que regulamenta a exploração de recursos hídricos e minerais em São Sepé. A legislação foi sancionada pelo em novembro do ano passado. Pela nova norma, a autorização de concessão de direito de pesquisa e exploração de recursos minerais em território do município, demanda aprovação prévia dos órgão ambientais competentes e ampla consulta popular.

"É fundamental a participação da comunidade na discussão desse tipo de empreendimento, pois temos a manifestação da população contra a exploração do carvão em nosso município. Nós defendemos a geração de energia renovável, como as placas fotovoltaicas que estão sendo instaladas nos prédios públicos, o incentivo às pequenas centrais hidroelétricas no Rio São Sepé e instalação de geradores eólicos, que queremos que seja uma realidade no Cerrito do Ouro", disse o prefeito.

O presidente da Câmara de Vereadores, Matheus Leão, que é presidente da comissão parlamentar municipal que trata do carvão mineral, defende a emenda aprovada. "É urgente que essa lei proteja toda e qualquer degradação ambiental para que as próximas gerações tenham assegurado o direito ao meio ambiente saudável", disse Leão.