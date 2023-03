Teve início o processo de revitalização das fachadas do hospital Dom João Becker. Ao todo, serão 7 mil metros quadrados de área beneficiada. Os trabalhos se dividem em três estágios, sendo o primeiro de limpeza das superfícies. Na sequência, é realizado o reparo do reboco e, por fim, a pintura propriamente dita.

A previsão é de que em até seis meses seja entregue uma nova fisionomia do hospital para os gravataienses. As cores escolhidas foram o cinza lunar e o branco. A Tintas Renner forneceu as tintas e vai prestar assessoria técnica em relação à pintura - a limpeza, reparo do reboco e toda a mão de obra ficará a cargo do hospital.

O serviço não irá interferir no fluxo de entrada e saída de pacientes e nenhuma área ficará interditada. Os trabalhos iniciaram pela fachada voltada para a avenida Luiz Bastos do Prado, junto ao portão B do hospital.

A revitalização vai ocorrer ao mesmo tempo e no mesmo quadrilátero do Novo Centro de Gravataí, anunciado recentemente pela prefeitura. "Essa aproximação da Renner com o Dom João Becker e a contribuição para rejuvenescer nossa fachada só demonstra o engajamento que a empresa tem com a comunidade onde está inserida", comenta o diretor administrativo do hospital, Olímpio Dalmagro.