Canela tem projeto para construção de um autódromo internacional

O prefeito de Canela, Constantino Orsolin, e o secretário de Meio Ambiente Alfredo Schaffer, participaram nesta semana, na Casa Civil em Porto Alegre de uma reunião para apresentação do projeto de um complexo automobilístico, em local ainda não definido na Serra. A apresentação ao governo do Estado foi liderado por investidores, como o empresário Rodrigo Stehling. Estão à frente do projeto também o empresário e piloto Paulo Gomes, além do jornalista Reginaldo Leme.